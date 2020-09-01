Помер відомий музикант, соліст легендарної поп-групи: йому було всього 47 років

Помер соліст легендарної поп-групи "Фрістайл" (Колаж РБК-Україна)

Екс-учасник легендарного гурту "Фрістайл" помер у приватній клініці

Помер відомий музикант, екс-соліст відомої попгрупи "Фрістайл" Сергій В'язовський. В останні роки він виступав у складі дуету Kristallin.

Дружина В'язовського повідомила про смерть Сергія на сторінці гурту в соціальній мережі Facebook. Вона додала, що останні п'ять років музикант був прикутий до ліжка після важкої коронарного нападу.

"Ну ось і все. Фінал, завіса. З сумом повідомляю, що після важкої та тривалої хвороби, на 48 році життя покинув цей світ талановитий музикант, люблячий батько двох дочок, прекрасний син, брат, друг і чоловік, Сергій В'язовський", - написала Ірина.

Сергій В'язовський і його дружина Ірина (Фото: facebook.com/kristallin.sergey.irina)

Вона додала, що свої останні дні музикант провів у німецькій клініці в місті Пассау. Він у 2015 році переніс важкий напад і був прикутий до ліжка.

"У 2015 році у Сергія сталася раптова коронарна смерть. Через пів години його реанімували, але майже всі клітини мозку були зруйновані. П'ять років Сергій провів у клініці у вегетативному стані, перебуваючи між небом і землею. Його останні дні ми провели в паліативному відділенні клініки міста Пассау", - додала жінка.

Вона повідомила, що похорони пройдуть в сімейному, вузькому колі.

Сергій В'язовський був солістом легендарної групи "Фрістайл" у 2000-х роках. Після розпаду колективу він пішов у сольну кар'єру, а потім організував дует разом з дружиною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що після тривалої хвороби у Полтаві померла солістка групи "Фрістайл" Ніна Кірсо.