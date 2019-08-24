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Помер актор з "Ворошиловського стрілка"

STYLERПерсони    24.08.2019 - 22:24
Помер актор з "Ворошиловського стрілка"
Віталій Логвіновський помер - названа причина (ілюстративне фото: pixabay.com)

Віталій Логвіновський зіграв Наполеона і Івана Грозного

Віталій Логвіновський, російський актор театру і кіно, помер на 79-му році життя. Причина смерті не називається. Про раптову смерть артиста повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Калузький обласний драмтеатр.

"Віталій Логвиновский був актором найширшого діапазону. Йому однаково вдавалися ролі Наполеона, Івана Грозного, а також персонажі класичних російських комедій", - йдеться в повідомленні.

Причина смерті актора не уточнюється.

Помер актор з &quot;Ворошиловського стрілка&quot;

Віталій Логвиновский помер - названа причина (фото: wikipedia.org)

У 1965 році Логвіновський закінчив ГІТІС, після цього він працював у Міському драмтеатрі і Волгоградському театрі драми. В 1974 році перейшов в Калузький драматичний театр, в якому грав до кінця своїх днів.

У 1983 році він удостоївся звання заслужений артист РРФСР, а в 2006-му - народним артистом РФ. Він був задіяний у багатьох постановок, включаючи вистави "Одруження", "Гроза" і "Три сестри". Також Логвіновський знявся в телесеріалі "Циганочка з виходом" і в кінокартині "Ворошиловський стрілок".

Нагадаємо, що раніше відомий футболіст помер у віці 40 років.

До цього померла зірка серіалів "Моя прекрасна няня" і "Бригада".

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