Помер актор і майстер бойових мистецтв Роберт Уолл: знімався разом з Брюсом Лі і Чаком Норрісом

Роберт Уолл помер у віці 82 років. Американський актор і знаменитий майстер бойових мистецтв тренувався і знімався у фільмах разом з Брюсом Лі і Чаком Норрісом.

Про смерть актора, який також відомий як Боб Уолл, повідомляє видання TMZ .

Уолл був володарем чорного поясу дев'ятого ступеня за тансудо (корейське бойове мистецтво) під керівництвом Чака Норріса. Чоловіки тренувалися разом багато років і навіть були діловими партнерами.

Крім того, що він був майстром бойових мистецтв, Роберт Уолл також з'являвся у важливих ролях на кіноекрані.

У 1972 році він знявся у фільмі "Шлях дракона", а в 1973-му взяв участь у зйомках картини "Вихід дракона". В обох фільмах головну роль зіграв легендарний Брюс Лі - найвідоміший майстер бойових мистецтв.

У Уолла і Лі була запам'ятовується, хоча і одностороння, бійка в "Виході дракона".

Бійка Брюса Лі і Роберта Уолла у фільмі" Вихід дракона " (відео: YouTube)

Цікаво, що через роки після того, як вони зняли сцену бійки, Уолл розповів, що Лі дійсно зламав йому ребра. Перед сценою бою Лі сказав йому, що хоче вдарити сильно.

Брюс Лі до зйомок фільму був знайомий з Уоллом 8 років, тому він хотів, щоб бій виглядав якомога більш реалістичніше.

Роберт Уолл народився 22 серпня 1939 року в американському місті Сан-Хосе. У 1970 році Уолл виграв чемпіонат США з професійного карате. Був обраний до Зали слави Професійної асоціації карате.