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Під Уманню збили відомого спортсмена: водій діяв навмисно

Умань, Понеділок 02 листопада 2020 15:34
Під Уманню збили відомого спортсмена: водій діяв навмисно
Під Уманню збили відомого спортсмена-эксремала (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гонщик з Одеси після ДТП перебуває у важкому стані

На трасі Київ-Одеса сталася трагічна ДТП. Водій скоїв кілька дивних маневрів, зачепив інші автомобілі та скоїв наїзд на відомого спортсмена-екстремала Олега Мамантенака. Потерпілий перебуває в лікарні у дуже важкому стані.

ДТП сталося за декілька кілометри від Умані. Як повідомив друг потерпілого спортсмена, є версія, що водій діяв навмисно. Про це Євген Лата написав на своїй сторінці в Facebook.

"Олега збила машина на трасі Одеса-Київ, за декілька кілометрів від Умані. Це був навмисний наїзд, але, через те, що ще працює слідство, у мене немає повної картини дій. Стан стабільно важкий. Кома і перелом основи черепа. Ніч пройшла в маренні та болях. Поки ніяких прогнозів від докторів, готуємося до транспортування. Ти прорвешся, чемпіон!" – написав Лата.

Пізніше стало відомо, що спортсмена перевезли для лікування в Одесу.

За словами очевидців, водій спричинив аварійну ситуацію і притискав Мамантенака до відбійника, а перед зупинкою потерпілий йому перекрив дорогу автомобілем і вийшов поговорити.

Також стало відомо, що винуватцем ДТП став директор місцевого цегельного заводу. Він після скоєння наїзду втік з місця пригоди, але по записах відеореєстратора вдалося відновити всю ситуацію на дорозі. Йому вже повідомили про підозру і взяли під варту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що винуватець смертельного ДТП на Майдані Незалежності розповів свою версію події.

А також розповідали про те, що в Одесі чоловік вбив дівчину-бариста.

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