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Под Уманью сбили известного спортсмена: водитель действовал намеренно

Умань, Понедельник 02 ноября 2020 15:34
Под Уманью сбили известного спортсмена: водитель действовал намеренно
Под Уманью сбили известного спортсмена-эксремала (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гонщик из Одессы после ДТП находится в тяжелом состоянии

На трассе Киев-Одесса произошло трагическое ДТП. Водитель совершил несколько странных маневров, зацепил другие автомобили и совершил наезд на известного спортсмена-экстремала Олега Мамантенака. Пострадавший находится в больнице, в очень тяжелом состоянии.

ДТП произошло в нескольких километрах от Умани. Как сообщил друг пострадавшего спортсмена, есть версия, что водитель действовал намеренно. Об этом Евгений Лата написал на своей странице в Facebook.

"Олега сбила машина на трассе Одесса-Киев, в нескольких километрах от Умани. Это был умышленный наезд, но, так как еще работает следствие, у меня нет полной картины действий. Состояние стабильно тяжелое. Кома и перелом основания черепа. Ночь прошла в бреду и болях. Пока никаких прогнозов от докторов, готовимся к транспортировке. Ты прорвешься, чемпион!" – написал Лата.

Позже стало известно, что спортсмена перевезли для лечения в Одессу.

По словам очевидцев, водитель спровоцировал аварийную ситуацию и прижимал Мамантенака к отбойнику, а перед остановкой потерпевший ему сам перекрыл дорогу автомобилем и вышел поговорить.

Также стало известно, что виновником ДТП стал директор местного кирпичного завода. Он после совершения наезда скрылся с места происшествия, но по записям видеорегистратора удалось восстановить всю ситуацию на дороге. Ему уже сообщили о подозрении и взяли под стражу.

Напомним, ранее мы писали о том, что виновник смертельного ДТП на Майдане Независимости рассказал свою версию происшествия.

А также рассказывали о том, что в Одессе мужчина убил девушку-бариста.

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