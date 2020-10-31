В центрі Одеси чоловік убив дівчину-бариста: вдарив ножем у серце

В Одесі вбили дівчину в кав'ярні (колаж: РБК-Україна)

У поліції повідомляють, що чоловік мотиви злочину не розкриває

В Одесі близько 10 ранку 31 жовтня невідомий вчинив напад на дівчину, яка працювала баристою в одній з кав'ярень в центрі міста. 47-річний чоловік дістав ніж і зарізав дівчину прямим ударом у серце. Інцидент стався у кав'ярні Black Milk, що на вулиці Базарній, 50. Про це розповідається на сайті ГУ НПУ в Одеській області.

За попередньою інформацією поліцейських, у заклад зайшов чоловік і відразу вдарив співробітницю ножем у груди. Чоловік завдав кілька ударів. Від отриманих травм вона загинула миттєво.

"Зловмисник, 1973 року народження, затриманий. Зараз його допитують у Приморському відділі поліції. Проводяться невідкладні слідчі дії. Більш детальна інформація згодом", - йдеться в заяві поліції.

Також поліцейські додали, що причини такого вчинку чоловік не пояснює. Співробітники правоохоронних органів будуть встановлювати мотиви вбивства.

В Одесі вбили дівчину в кав'ярні (фото: od.npu.gov.ua)

В ГУ НПУ в Одеській області також додали, що подія кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про затримання фігуранта в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

В Одесі вбили дівчину в кав'ярні

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