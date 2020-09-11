В Умані кафе відмовилося приймати хасидів, поліція відкрила справу

Фото: поліція (РБК-Україна)

Власник одного з кафе в місті Умань Черкаської області розмістив табличку, що не обслуговує хасидів в закладі. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян у релігійних переконаннях.

Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.

В поліцію 11 вересня надійшло повідомлення від виконавчого директора Об'єднаної Єврейської громади України про те, що невідомий в одному з кафе міста Умані розмістив табличку на трьох різних мовах з інформацією, що хасиди в цьому закладі не обслуговуються.

За словами заявника, табличка показує упереджене ставлення до брацлавських хасидів. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що табличку встановив господар кафе.

Власник заяви пояснив, що він повісив табличку з метою запобігти поширенню COVID-19.

Поліція вилучила речові докази і направила на відповідне експертне дослідження.

Нагадаємо, в Умані на коронавірус захворіли 8 хасидів-паломників, які приїхали на святкування Рош га-Шана.