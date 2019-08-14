В Умані з автомату обстріляли авто викладачів університету: перші деталі

В Умані Черкаської області невідомі особи обстріляли автомобіль, що належить подружжю викладачів, які працюють в місцевому вищому учбовому закладі. Про це інформує "Кримінальна Україна".

Надзвичайна подія трапилася вночі, 14 серпня.

Повідомляється, що автомобіль "Peugeot" у цей час був припаркований у дворі приватного будинку, де живе родина.

В Умані обстріляли авто викладачів університету (фото: youtube.com/GUNSROOM)

Транспортний засіб належить викладачам Уманського національного університету садівництва.

З місця події правоохоронці вилучили 36 гільз калібру 7,62 мм від автоматичної зброї.

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