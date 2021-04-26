Умань накрило снігопадом: відео квітневої зими

Умань накрило снігопадом. Веб-камери в місті показують, що туди прийшла справжня зима в кінці квітня. Шар снігу вже кілька сантиметрів. Правда, він швидко тане, оскільки температура повітря близька до нуля.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Пов'язані такі аномалії з масою арктичного повітря, яке увірвалося в нашу країну ще кілька днів тому, і протримається сьогодні-завтра.

В Україні вдень 26 квітня синоптики обіцяють +7+10, а на півдні та сході до +14 градусів.

Відзначимо, що холодна погода з заморозками нас чекає ще в ніч на 27 квітня. Синоптики зробили попередження, оцінивши рівень небезпеки, як "помаранчевий".

"Вночі 26-27 квітня в більшості областей сильні заморозки в повітрі 0-3° (II рівень небезпеки, помаранчевий), в південних, східних, 26 квітня і в центральних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпеки, жовтий)", - повідомили в Українському гідрометцентрі.

Скрін: метеорологічне попередження на 27 квітня (meteo.gov.ua)

А ось вже з середи, 28 квітня, синоптики обіцяють нам потепління. До останнього дня квітня стовпчики термометрів почнуть підійматися до +20 градусів.

Тим часом, снігопад дістався і до Київської області. У мережі діляться фото засніжених дворів, вулиць і дерев.

"Богуслав, Україна. 26 квітня 2021. Щоб фейсбук нагадував про цей кліматичний збій", - пише Олексій Репік.

Фото: сніг у Богуславі (alex.ryepik)

Миронівка Обухівського району теж зустріла сніжний ранок, пише Сьогодні.

Фото: сніг у Миронівці (сьогодні)