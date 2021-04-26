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Карпати засипає снігом, видимість обмежена

Новость на русском → Карпати, Понеділок 26 квітня 2021 09:03
Карпати засипає снігом, видимість обмежена Фото: в Карпатах 26 квітня почався снігопад (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Ігор Литвиненко

У Карпатах сьогодні, 26 квітня, погіршилася погода. На високогір'ї почався снігопад, обмежена видимість.

Про це йдеться в повідомленні чорногорського гірського пошуково-рятувального поста.

Зазначається, що станом на 7: 50 ранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, опади у вигляді снігу, обмежена видимість, вітер західний 3-4 м/с.Температура повітря -5 градусів.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями в Україні очікується холодна погода, майже по всій країні очікуються заморозки. У Карпатах синоптики прогнозували сніг. У зв'язку з цим попереджали про високу сніголавинну небезпеку.

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозують дощову погоду, місцями нічні заморозки. При цьому температура повітря вдень підніметься до + 14.

За прогнозами синоптиків, потепління очікується з середи, 28 квітня. До цього часу українців чекають холод, заморозки і мокрий сніг. Нинішнє похолодання обумовлено висотним циклоном.

Також РБК-Україна писало, що на Великдень і Травневі свята погода буде не дуже хорошою. Зокрема, в неділю варто чекати невеликого похолодання, але опадів буде небагато. Перший тиждень травня буде досить теплим. Справжнє тепло прийде тільки до кінця травня.

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