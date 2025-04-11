Любимое печенье украинцев оказалось не таким безопасным: кому нельзя "Марию"

Какое печенье оказалось в антирейтинге?

Речь идет о популярном печенье "Мария", которое всегда считалось диетическим. Давайте разберемся в его составе и выясним причины такого неутешительного вердикта.

Чтобы понять, почему печенье "Мария" вызвало беспокойство экспертов, необходимо детально проанализировать его типичный состав. Хотя рецептуры разных производителей могут несколько отличаться, основные ингредиенты остаются неизменными:

Типичный состав печенья "Мария"

Мука пшеничная высшего сорта

Основа печенья, источник углеводов, но с низким содержанием клетчатки и некоторых витаминов по сравнению с цельнозерновой мукой.

Сахар

Один из основных ингредиентов, отвечающий за сладкий вкус и калорийность продукта.

Маргарин или растительные жиры

Часто используются для придания печенью хрусткости и определенной текстуры. Состав этих жиров может варьироваться и часто включает гидрогенизированные растительные масла (трансжиры).

Вода

Необходима для замешивания теста.

Инвертный сироп или патока

Дополнительные источники сахара, которые также влияют на текстуру и цвет печенья.

Разрыхлители (сода пищевая, аммония карбонат)

Обеспечивают пористость и легкость печенья.

Соль

Усиливает вкус и регулирует действие разрыхлителей.

Ароматизаторы (ванилин или другие)

Придают печенью характерный аромат.

Эмульгаторы (лецитин соевый или другие)

Могут использоваться для улучшения текстуры и однородности теста.

Почему же "Мария" попала в рейтинг худших?

Основные претензии экспертов к печенью "Мария" связаны с несколькими ключевыми аспектами его состава:

Высокое содержание сахара

Печенье "Мария", несмотря на свой казалось бы нейтральный вкус, содержит значительное количество добавленного сахара. Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием сахара связано с повышенным риском развития ожирения, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и кариеса. Особенно опасно потребление сахара в больших количествах для детей, поскольку может привести к формированию неправильных пищевых привычек и проблем со здоровьем в будущем.

Наличие трансжиров

Одной из главных причин попадания "Марии" в антирейтинг является использование маргарина или гидрогенизированных растительных жиров в его составе. Гидрогенизация - это процесс, во время которого жидкие растительные масла превращаются в твердые жиры, что продлевает срок хранения продуктов и улучшает их текстуру. Однако, во время этого процесса образуются трансжирные кислоты (трансжиры), которые признаны одними из самых вредных видов жиров для здоровья человека.

Научные исследования однозначно доказывают негативное влияние трансжиров на сердечно-сосудистую систему. Они повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и снижают уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), что значительно увеличивает риск развития атеросклероза, инфаркта и инсульта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует полностью исключить трансжиры из рациона.

К сожалению, многие производители печенья "Мария" продолжают использовать маргарин, содержащий трансжиры, для удешевления производства и достижения желаемой консистенции продукта. Потребители часто не осознают наличие этих вредных жиров, поскольку на упаковке они могут быть замаскированы под терминами "растительные жиры" без уточнения способа их обработки.

Низкая пищевая ценность

Печенье "Мария", изготовленное из муки высшего сорта, имеет низкое содержание клетчатки, витаминов и минералов. Оно преимущественно состоит из простых углеводов и жиров, что делает его высококалорийным продуктом с низкой питательной ценностью. Употребление таких продуктов не обеспечивает организм необходимыми нутриентами и может способствовать набору лишнего веса, поскольку не дает длительного ощущения сытости.

Наличие искусственных добавок

Некоторые производители могут добавлять в печенье "Мария" искусственные ароматизаторы, эмульгаторы и другие добавки, которые не несут никакой пользы для организма, а в некоторых случаях могут вызвать аллергические реакции или другие негативные последствия при регулярном употреблении.

Приведем пример состава магазинного печенья на скриншоте. Более того, в 100 граммах печенье 405 калорий, поэтому этот продукт нельзя относить к низкокалорийным.

Состав печенья "Мария" (Скриншот)