Любимая еда Килиана Мбаппе: перед чем не может устоять футболист-миллионер

Что ест Килиана Мбаппе

Как оказалось, любимая еда французского нападающего - паста карбонара. Мбаппе не раз признавался, что не может устоять перед этим блюдом и часто заказывает его в ресторанах.

Это блюдо, которое входит в четверку классических римских паст (вместе с качио е пепе, аматричана и паста алла грича), готовится из яиц, твердого сыра, бекона или панчетты и большого количества черного перца. Кстати, настоящий соус карбонара не содержит сливок, а кремовой консистенции достигают благодаря сочетанию горячей пасты с сыро-яичной смесью.

Кроме карбонары, Килиан также любит спагетти болоньезе и пасту с песто, но, правда, позволяет себе эти вкусности реже.

Обычно же его рацион строго сбалансирован: без вредной пищи, с большим количеством белка, овощей и сложных углеводов.

Интересно, что несмотря на диетическую дисциплину, Мбаппе не считает пасту "злом". Наоборот, при правильном приготовлении (например, из цельнозерновых макарон, которые содержат больше клетчатки, витаминов и минералов, чем обычная белая), она является отличным источником энергии для спортсменов такого высокого уровня, как Килиан.

Килиан Мбаппе (фото: instagram.com/k.mbappe)

Рацион помогает бить рекорды?

Недавно 26-летний Мбаппе уже успел вписать себя в историю "Реала": в первом сезоне он забил 39 голов за 53 матча в составе "сливочных", установив рекорд результативности в дебютном сезоне за мадридцев.

Это достижение покорилось французу благодаря хет-трику в матче "Реала" против "Барселоны" в чемпионате Испании.

По этому показателю Килиан превзошел чилийца Ивана Саморано, который забил 37 голов в 45 матчах сезона 1992/93.

Напомним, что Мбаппе перешел из ПСЖ в "Реал" в летнее трансферное окно 2024-го. Его контракт с мадридцами рассчитан на 5 лет. В "Реале" он зарабатывает около 30 млн евро в год - сумма впечатляющая, но это не больше, чем другие лидеры команды Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.

К слову, в одном из самых популярных итальянских ресторанов Мадрида - Oven Mozzarella Preciados - карбонара стоит 17,5 евро. Если бы Килиан тратил всю свою зарплату на любимое блюдо, то в неделю он бы мог заказывать себе около 34 340 порций пасты. Этого количества хватило бы, чтобы накормить, например, всех жителей Жмеринки.