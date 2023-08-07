Почерк может многое рассказать о характере человека: как расшифровать

Графология - это наука, изучающая связь почерка с характером человека. Специалисты могут легко определить, какая у человека сила воли, самооценка, отношение к другим и т. д.

О том, как распознать характер человека по почерку - читайте в материале Styler.

Наклон почерка

Наклон вправо

Если в почерке человека наклон букв вправо, скорее всего, он не умеет контролировать свои чувства. Это значит, что такая личность вспыльчива и обидчива. Очень часто такой почерк принадлежит лидерам, руководителям, бизнесменам и т. д.

Без наклона

Буквы стоят вертикально без наклонов в сторону - значит, такие люди очень сдержанны, спокойны и ответственны. Они находятся в гармонии с собой и не имеют внутренних конфликтов.

Наклон влево

По мнению графологов, люди с таким почерком обычно упрямы и своенравны. Чужое мнение им не важно, они самодостаточны и независимы. Такой наклон также может возникнуть из-за желания изменить свой привычный почерк или измениться самому.

Наклоны в разные стороны

Когда человек пишет так, это говорит о его неустойчивой психике. Такие люди могут быть вспыльчивыми и сентиментальными, решительными и робкими одновременно. У них очень быстро меняется настроение и цели в жизни.

Размер букв

Если почерк у человека совсем мелкий - это говорит о его внимательности к деталям, рассудительности и спокойном характере. Крупные буквы означают доверчивость, наивность и желание всегда быть в центре внимания.

Округлость букв

Неуклюжие и острые буквы видают человека влюбленного и эгоистичного. Такая личность всегда будет стремиться к независимости и никогда не будет слушать чужие советы.

Округлые буквы, напротив, означают, что личность отзывчива, дружелюбна и всегда готова кому-то помочь. Они умеют находить компромиссы и чаще других становятся верными друзьями.

Нажатие на ручку

Человек, который нажимает ручку слишком сильно - является энергичной и уверенной в себе личностью. Он коммуникабелен, независим и всегда имеет свою точку зрения.

Легкий нажим ручки - признак романтической и творческой натуры. Такие люди делают все не спеша и аккуратно. Они часто обладают слабой силой воли и характером.