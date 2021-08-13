Вуличні знахідки, які принесуть щастя і удачу: як з ними поводитися

У суспільстві про знайдені речі говорять по-різному, одні кажуть, що їх краще стороною обходити, а другі, що потрібно підібрати для придбання успіху.

Як відомо, чуже брати не можна — це гріх. Тому знайдена річ повинна набути розголосу. Є, звичайно, речі, які очевидно не знайдуться або не варті переживань через втрату. Однак при виявленні такої штучки в дорозі, людині, що знайшла, дається певний знак.

Монета орлом вгору

Якщо ви знайшли великі гроші, то це велика вдача. Але чесну людину завжди замучить совість, адже хтось цю річ втратив.

Навіть невеликі купюри, що випадково опиняються під ногами, не принесуть вам удачу. Однак, у сучасному світі мало хто про це замислюється. Для когось 50 гривень — це їжа на весь день.

Окрім того, якщо ви випадково виявили на землі монету орлом вгору, то в найближчому майбутньому вас чекають приємні звістки. З вами трапиться щось дуже хороше.

Потім візьміть хустку або серветку, підніміть нею монету з підлоги, загорніть і покладіть в кишеню.

Знайдене кільце

Знайти прикрасу - велике везіння. Такі прикраси навряд чи можуть знайти своїх господарів. Але спробувати через оголошення бути корисним все-таки варто, особливо якщо ви виявили сережку. Без пари навіть найбагатша прикраса не обіцяє вам нічого позитивного.

Але якщо ви допоможете повернутися такій речі додому, подяка господині стане вам найкращою нагородою.

У випадках, коли знайдена річ не може бути повернути, то її краще освятити.

З землі піднімати кільця, кулони і сережки краще так само, як монетку. Потім віднесіть до церкви, поставте свічку за здравіє господаря прикраси і попросіть батюшку освятити знахідку.

Ключ

У випадку, коли на вулиці ви знайшли ключ, то це може означати, що незабаром вам потрібно буде вирішувати життєві проблеми і головоломки.

А якщо ви виявили хороші, нові ключі — це добрий знак, він обіцяє прибуток. Звичайно, прибуток буде набагато швидше, якщо це ключі від машини і господар їх вже шукає.