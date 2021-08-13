Як визначити, що дитина готова до школи: п'ять важливих критеріїв

Напередодні навчального року батьків першокласників хвилює важливе питання – а чи готова дитина вже до школи. Більшість дітей в Україні починають навчатися в школі у віці 6 років. Однак психологи стверджують, що кожна дитина розвивається по-різному: комусь рано в школу навіть в 7 років, а деякі діти готові до навчання вже з 5 років.

Які п'ять критеріїв допоможуть зрозуміти батькам, що дитина вже готова до школи, розповіли в матеріалі " КП в Україні ".

Стрибок зросту

У віці 5-7 років діти починають рости дуже швидко. Є простий тест: попросіть дитину підняти над головою праву руку і доторкнутися нею до лівого вуха. Якщо ваш малюк зробив це без зусиль - він готовий до школи.

Молочні зуби

У цьому ж віці починається процес випадання молочних зубів. Замість них починають рости постійні. Це вказує на те, що розвиток дитини проходить добре і вона вже готова до школи.

Змінюється кісткова система

Перевірити, чи готова кисть дитини до постійного письма, дуже просто. Попросіть дитину покласти руку на стіл і по черзі піднімати пальчики, починаючи з мізинця. Якщо малюк справляється з цим завданням без проблем – він готовий до письмових навантажень.

Дрібна моторика

У 5-7 років дитина вже багато малює і робить різні вироби. Важливими навичками стають такі: вміння малювати, не виходячи за контури малюнка, ліплення різних фігурок, нанизування намистин на нитку, вільне володіння ножицями.

Загальна моторика

Дитина, яка готова до школи, вже досить спритна, вміє бігати, стрибає на одній і двох ногах, перестрибує через перешкоди, висить на хитких опорах.

Є й інші важливі критерії: психологічна та соціальна готовність. Малюк повинен володіти деяким колом знань про навколишній світ, вміти зосередитися, формулювати свою думку в реченні. Важливо, щоб малюк розумів, що йому доведеться в школі освоїти нові правила та обов'язки. Дитина повинна бути готова спілкуватися з іншими дітьми, працювати в команді.

Що обов'язково потрібно вміти першокласнику: