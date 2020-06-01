Укрзалізниця запустила перші поїзди у перший день літа: фото та відео

Укрзалізниця запустила перші довгоочікувані поїзди після 75 днів карантину. Ця важлива подія, що знаменує відновлення звичного життя, відбулася вранці 1 червня 2020 року. З'явилися фото і відео початку залізничного сполучення в Україні.

Як розповів РБК-Україна спікер перевізника Сергій Щур, першим поїхав "Інтерсіті +" за маршрутом Київ-Костянтинівка. Всього сьогодні 29 поїздів вирушать у всіх напрямках, крім західного.

Укрзалізниця відновила роботу з 1 червня (фото: РБК-Україна)

На Захід поїзди обіцяють запустити кілька днів потому, адже в регіоні найскладніша ситуація з коронавірусом. Ужгород, Івано-Франківськ, Хмельницький та Ковель приймуть шість поїздів далекого прямування з 4 червня.

Але приміські електрички в Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому вже запустили з 1 червня. А всього приміське залізничне сполучення сьогодні буде відновлено в 10 регіонах України, де по рейках поїдуть понад 200 таких поїздів.

З вокзалу в Києві поїхали перші поїзди у перший день літа (фото: РБК-Україна)

Пасажирам нагадали й про нові обов'язкові правила проїзду. У вагон можна потрапити лише після температурного скринінгу і при наявності захисної маски.

По вагону пасажирам рекомендують ходити якомога менше, гарячу воду будуть роздавати тільки "у свій" посуд, а чай і каву провідники готувати поки не будуть.

Укрзалізниця запустила перші поїзди 1 червня (відео: YouTube)

Крім того, кожен вагон пообіцяли обладнати санітайзерами, а провідники повинні регулярно робити прибирання - щогодини. Постільну білизну будуть обробляти додатково, як і самі вагони перед відправленням.

Крім того, через карантинні заходи доступно тільки 50% місць у вагонах класу "купе" і "люкс" (не більше двох осіб), а також у поїздах "Інтерсіті", де пасажирів будуть розсаджувати в шаховому порядку.

Запуск поїзда "Інтерсіті +" 1 червня 2020 (відео: YouTube)

Як ми писали раніше, в Укрзалізниці опублікували повний список нових вимог.