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Укрзалізниця запускає нову послугу: черги в касах зникнуть

Автор: Анна Шиканова

В Укрзалізниці анонсували відразу кілька нових проектів

В Укрзалізниці анонсували запуск нової послуги для пасажирів – безготівкової оплати проїзду в приміських поїздах. Наголошується, що це пілотний проєкт Укрзалізниці та міжнародної платіжної системи Visa. Крім того, з'явиться новий чат-бот для пошуку і продажу квитків і створення на великих вокзалах нових зручних зон для відпочинку.

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Як розповіли в пресслужбі Укрзалізниці, першими напрямками для безготівкової оплати вибрали електрички "Київ-Фастів" і "Київ-Святошин". На станціях планується встановити турнікетні системи та термінали для продажу квитків.

Чат-боти будуть створені в мобільних месенджерах і вже протягом кількох місяців у пасажирів з'явиться можливість дізнаватися інформацію про розклад руху поїздів, здійснювати оплату проїзду, отримувати довідкову інформацію та інші послуги.

"Наші партнери з VISA мають технічні рішення, які дозволяють запустити цей сервіс вже на початку наступного року. Пасажири отримають можливість оплачувати проїзд безконтактно картою або телефоном, і не стояти в чергах до квиткової каси. Розпочаті спільні проєкти передбачають організацію безготівкової оплати проїзду в приміських поїздах на окремих напрямках, розробку нової платформи типу чат-бот для пошуку і продажу квитків, а також створення на базі найбільших вокзалів країни зручних зон для комфортного відпочинку пасажирів, які часто подорожують", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні назвали дату відмови від паперової документації в державних органах.

А також розповідали про те, що у "Новій пошті" зробили важливу заяву для клієнтів.

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