Укрзалізниця взялася за капремонт вагонів: як виглядатимуть нові трансформери

Що зміниться у вагонах

У складах поміняють інтер'єр салону, зроблять нові вікна, будуть туалетні комплекси закритого типу, системи відеоспостереження, індивідуальний кондиціонер.

Скільки коштуватиме ремонт

Вартість капітально-відновлювального ремонту одного вагона - близько 16 млн грн.

До речі, з 12 листопада між Києвом і Херсоном вже запустили поїзд, у складі якого тільки капітально-відновлені вагони.

Укрзалізниця нагадує, що з початку 2021 року компанія здійснила капітально-відновлювальний ремонт 16 таких вагонів.

Зараз 7 з них курсують у складі поїзда №737/738 Запоріжжя - Київ. Відзначається, що вагони-трансформери підходять і для далеких, і для коротких маршрутів.