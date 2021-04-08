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Укрзалізниця vs DSB: з цих фото стане ясно, чому датчанин мив поїзд Київ-Ізмаїл

Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця потрапила в новий скандал. У поїзді Київ-Ізмаїл були настільки брудні вагони, що пасажирам довелося мити власноруч. Зробив це датчанин Йоханес Андерсен з Копенгагена.

У нашому матеріалі нижче, дивіться, як виглядають поїзда в Данії (DSB).

Датчанину довелося навіть купити швабру, щоб відмити брудні українські вагони.

"Абсурдність полягає в тому, що вони стверджують, що пасажирські залізничні послуги збиткові, але все одно вимагають дуже високу ціну! Іншими словами — нічого купувати. Пасажирські послуги повинні бути відновлені з нуля", - написав Йоганнес Андерсен на Facebook.

DSB - це датська компанія, залізничний перевізник — оператор пасажирських поїздів. Вона належить державі. Є найбільшою датської залізничною компанією-оператором і найбільшої в Скандинавії. DSB відповідає за експлуатацію пасажирських поїздів на більшості датських залізниць.

Ось як виглядають поїзда в Данії.

Поїзда в Данії (фото: instagram.com/dsb.dk)

Звичайно, поїзди в Данії час від часу розмальвують вандали. Але це дуже рідкісне явище.

Зате види з вікон українських та данських поїздів однаково приголомшливі.

Як ми раніше писали, в "Укрзалізниці" розповіли, що будуть робити з пасажирами без масок.

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