Укрзалізниця vs DSB: з цих фото стане ясно, чому датчанин мив поїзд Київ-Ізмаїл

Укрзалізниця потрапила в новий скандал. У поїзді Київ-Ізмаїл були настільки брудні вагони, що пасажирам довелося мити власноруч. Зробив це датчанин Йоханес Андерсен з Копенгагена.
У нашому матеріалі нижче, дивіться, як виглядають поїзда в Данії (DSB).
Датчанину довелося навіть купити швабру, щоб відмити брудні українські вагони.
"Абсурдність полягає в тому, що вони стверджують, що пасажирські залізничні послуги збиткові, але все одно вимагають дуже високу ціну! Іншими словами — нічого купувати. Пасажирські послуги повинні бути відновлені з нуля", - написав Йоганнес Андерсен на Facebook.
DSB - це датська компанія, залізничний перевізник — оператор пасажирських поїздів. Вона належить державі. Є найбільшою датської залізничною компанією-оператором і найбільшої в Скандинавії. DSB відповідає за експлуатацію пасажирських поїздів на більшості датських залізниць.
Ось як виглядають поїзда в Данії.
Звичайно, поїзди в Данії час від часу розмальвують вандали. Але це дуже рідкісне явище.
Зате види з вікон українських та данських поїздів однаково приголомшливі.
Як ми раніше писали, в "Укрзалізниці" розповіли, що будуть робити з пасажирами без масок.