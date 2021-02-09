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"Укрзалізниця" вляпалася в новий скандал: пасажири поскаржилися на укуси

Новость на русском → Вівторок 09 лютого 2021 11:12
"Укрзалізниця" вляпалася в новий скандал: пасажири поскаржилися на укуси У поїзді "Укрзалізниці" людей покусали клопи (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

"Укрзалізниця" знову потрапила в гучний скандал. Пасажири поїзда Харків-Трускавець повідомили, що їх покусали клопи і опублікували фото з жахливими укусами комах.

Знімки опублікували в Telegram-каналі "ХС/Харків".

"Передплатники передають привіт з потяга Харків-Трускавець. Щоб не нудно було їхати, всю дорогу їх розважали клопи", - підписали серію знімків.

&quot;Укрзалізниця&quot; вляпалася в новий скандал: пасажири поскаржилися на укуси&quot;Укрзалізниця&quot; вляпалася в новий скандал: пасажири поскаржилися на укусиВ поїзді Харків-Трускавець пасажирів покусали клопи (фото: https://t.me/h_saltovka)

На фото можна побачити, що на тілі чоловіка з'явилися червоні набряклі ділянки, які можуть бути реакцією на укуси клопів.

В коментарях до посту не всі українці повірили, що це укуси клопів. Деякі написали, що це алергія на алкоголь.

  • На фото схоже звичайна алергія на спиртне, як наслідок фантазії про укуси клопів, мабуть, що б мамка по сраці не надавала.
  • Не пиши дурниці. Мене в поїзді теж покусали клопи, у мене, як виявилося, алергія на їх укуси. Мені було вісімнадцять, я не могла зрозуміти, що всю ніч мені заважає спати, а вранці сусіди по купе, побачивши мене злякалися, я була вся опухла.
  • Це алергія, а не укуси клопів.
  • Ми їхали в поїзді Харків-Рахів з тарганами.

Як ми раніше писали, гучний скандал з Укрзалізницею отримав продовження.

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