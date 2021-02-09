"Укрзалізниця" вляпалася в новий скандал: пасажири поскаржилися на укуси
У поїзді "Укрзалізниці" людей покусали клопи (фото: РБК-Україна)
"Укрзалізниця" знову потрапила в гучний скандал. Пасажири поїзда Харків-Трускавець повідомили, що їх покусали клопи і опублікували фото з жахливими укусами комах.
Знімки опублікували в Telegram-каналі "ХС/Харків".
"Передплатники передають привіт з потяга Харків-Трускавець. Щоб не нудно було їхати, всю дорогу їх розважали клопи", - підписали серію знімків.
В поїзді Харків-Трускавець пасажирів покусали клопи (фото: https://t.me/h_saltovka)
На фото можна побачити, що на тілі чоловіка з'явилися червоні набряклі ділянки, які можуть бути реакцією на укуси клопів.
В коментарях до посту не всі українці повірили, що це укуси клопів. Деякі написали, що це алергія на алкоголь.
- На фото схоже звичайна алергія на спиртне, як наслідок фантазії про укуси клопів, мабуть, що б мамка по сраці не надавала.
- Не пиши дурниці. Мене в поїзді теж покусали клопи, у мене, як виявилося, алергія на їх укуси. Мені було вісімнадцять, я не могла зрозуміти, що всю ніч мені заважає спати, а вранці сусіди по купе, побачивши мене злякалися, я була вся опухла.
- Це алергія, а не укуси клопів.
- Ми їхали в поїзді Харків-Рахів з тарганами.
Як ми раніше писали, гучний скандал з Укрзалізницею отримав продовження.