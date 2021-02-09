"Укрзалізниця" вляпалася в новий скандал: пасажири поскаржилися на укуси

"Укрзалізниця" знову потрапила в гучний скандал. Пасажири поїзда Харків-Трускавець повідомили, що їх покусали клопи і опублікували фото з жахливими укусами комах.

"Передплатники передають привіт з потяга Харків-Трускавець. Щоб не нудно було їхати, всю дорогу їх розважали клопи", - підписали серію знімків.

В поїзді Харків-Трускавець пасажирів покусали клопи (фото: https://t.me/h_saltovka)

На фото можна побачити, що на тілі чоловіка з'явилися червоні набряклі ділянки, які можуть бути реакцією на укуси клопів.

В коментарях до посту не всі українці повірили, що це укуси клопів. Деякі написали, що це алергія на алкоголь.