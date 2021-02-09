"Укрзализныця" вляпалась в новый скандал: пассажиры пожаловались на укусы
"Укрзализныця" снова попала в громкий скандал. Пассажиры поезда Харьков-Трускавец сообщили, что их покусали клопы и опубликовали фото с ужасными укусами насекомых.
Снимки опубликовали в Telegram-канале "ХС/Харьков".
"Подписчики передают привет из поезда Харьков-Трускавец. Чтоб не скучно было ехать, всю дорогу их развлекали клопы", - подписали серию снимков.
В поезде Харьков-Трускавец пассажиров покусали клопы (фото: https://t.me/h_saltovka)
На фото можно увидеть, что на теле мужчины появились красные отекшие участки, которые могут быть реакцией на укусы клопов.
В комментариях к посту не все украинцы поверили, что это укусы клопов. Некоторые написали, что это аллергия на спиртное.
- На фото похоже обычная аллергия на спиртное, как следствие фантазии про укусы клопов, видимо, что бы мамка по жопе не надавала.
- Не пиши ерунду. Меня в поезде тоже покусали клопы, у меня, как оказалось, аллергия на их укусы. Мне было восемнадцать, я не могла понять, что всю ночь мне мешает спать, а утром соседи по купе, увидев меня испугались, я была вся опухшая.
- Это аллергия, а не укусы клопов.
- Мы ехали в поезде Харьков-Рахов с тараканами.
Как мы ранее писали, громкий скандал с Укрзализныцей получил продолжение.