Укрзалізниця вляпалася в грандіозний скандал через домагання: "ви голенькі спите?"

Інцидент стався вночі в поїзді "Львів-Маріуполь". Дівчина під час посадки прийшла у своє купе і виявила там ще одну пасажирку. Вони обидві почали готуватися до сну, а перед відправленням поїзда в купе прийшов ще один пасажир – чоловік.

Ви голенькі спите?

"Тут у вагон заходить компаха, яку було чутно ще з вулиці, і ми розуміємо, що один пасажир з неї – наш сусід. "О, ще й купе з дівчатками, ну щастить же!"- сказав пасажир, затягуючи в купе величезну валізу", - написала Стельмащук.

Далі пасажир намагався зав'язати розмову з сусідками по купе і ставив їм багато питань. Дівчата дали зрозуміти, що до бесід і знайомства не розташовані, але чоловік не вгамовувався.

"Дівчатка, а ви голенькі спите або переодягаєтеся?". "Що?"- запитую з виразом обличчя повного здивування, відрази, і щирої жалості до цього персонажа. "Ну я просто запитав, що тут такого", - розповіла пасажирка.

Чоловік не вгамовувався, приставав то до однієї дівчини, то до іншої. На всі прохання дати їм спокій - не реагував. Потім до нього прийшов товариш з іншого купе і вони включили музику. На зауваження хлопці почали відповідати хамством і запропонували купувати собі квитки у вагони "люкс".

"Хлопці, вимкніть музику або візьміть навушники!"- я не витримала. "Ну так ідіть в люкси і там спите. Що це я під вашу дудку танцювати буду? Хочете окремий номер - таксі викликайте". Я збираю свої речі під акомпанемент навчань, як мені треба жити і яка я "нервова", і йду до провідниці, з вимогою виселити цих двох або переселити нас", - повідомила дівчина.

Провідниця пообіцяла заспокоїти пасажира

На прохання пасажирки провідниця дійсно спробувала втихомирити чоловіків, але особливого ефекту від цього не було. Тоді дівчина пішла до начальника поїзда. Той прийшов до купе і пригрозив бешкетникам висадкою на найближчій станції. Погрози на чоловіків не подіяли, і вони стали більш агресивні, в хід пішли образи в бік дівчат.

Провідниця почала наполягати на тому, що чоловіки заспокоїлися і дівчата можуть лягти спати. Однак пасажирка почала вимагати виконати загрозу висадити бешкетника, оскільки вони бояться повертатися в купе. Але на їхні прохання не реагували та пояснювали, що чоловік такий же пасажир з квитком і має право їхати.

У поїзді дівчатам допомагати просто відмовилися

"На цьому провідниця йде у свою каюту, а я залишаюся в купе. Сну у мене вже немає, я просто сиджу та офігеваю від того, що відбувається. І тут заходить цей доблесний герой. "Ну що, принцеска, задоволена? Чого не спиш? Чим раніше заснеш, тим швидше виспишся. Що, нерви пустують? Так ти заспокійливе пий. Хочеш дам тобі таблетку? Заснеш на раз-два?",- продовжила розповідь дівчина.

Вона знову попросила допомоги у провідниці та зажадала зсадити неадекватного пасажира. В якості аргументів вона назвала правила, які чоловік порушив – вживання алкоголю, заважає іншим пасажирам. Однак провідниця знову відмовилася і відправила пасажирку в купе. Дівчина змогла заснути, через те, що сусіда по купе довго не було. Однак він повернувся і схопив сплячу дівчину за руку і моторошно її налякав.

Поліція дівчатам допомогти не захотіла

Друга пасажирка зателефонувала своєму хлопцеві й той викликав на станцію Тернопіль поліцію. Однак і вони не стали захищати дівчат, забирати пасажира або складати протокол. Неадекватний сусід по купе набрехав поліції, що дівчата самі винні та обзивали його нецензурними словами. А патрульні відповіли, що у пасажира є такий же квиток і він має право їхати.

На питання дівчини про те, в якій же ситуації вони почнуть допомагати – коли він почне їх бити або гвалтувати, поліцейський відповів, що пасажир же "на *** не посилав".

Як вирішили конфлікт у поїзді

Після довгих з'ясувань і скандалу, начальник поїзда надав дівчатам місця в іншому купе і їм серед ночі довелося туди самостійно тягнути свої валізи, а бешкетника залишили на первісному місці.