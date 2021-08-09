Укрзализныця вляпалась в грандиозный скандал из-за домогательств: "вы голенькие спите?"

Инцидент произошел ночью в поезде "Львов-Мариуполь". Девушка во время посадки пришла в свое купе и обнаружила там еще одну пассажирку. Они обе начали готовиться ко сну, а перед отправлением поезда в купе пришел еще один пассажир – мужчина.

Вы голенькие спите?

"Тут в вагон заходит компаха, которую было слышно еще с улицы, и мы понимаем, что один пассажир из нее – наш сосед. "О, еще и купе с девочками, ну везет же!" – сказал пассажир, затаскивая в купе огромный чемодан", - написала Стельмащук.

Далее пассажир пытался завязать разговор с соседками по купе и задавал им много вопросов. Девушки дали понять, что к беседам и знакомству не расположены, но мужчина не унимался.

"Девочки, а вы голенькие спите или переодеваетесь?". "Что?" – спрашиваю с выражением лица полного недоумения, отвращения, и искренней жалости к этому персонажу. "Ну я просто спросил, что тут такого", - рассказала пассажирка.

Мужчина не унимался, приставал то к одной девушке, то к другой. На все просьбы оставить их в покое – не реагировал. Потом к нему пришел товарищ из другого купе и они включили музыку. На замечания парни начали отвечать хамством и предложили покупать себе билеты в вагоны "люкс".

"Ребята, выключите музыку или возьмите наушники!" – я не выдержала. "Ну так идите в люксы и там спите. Что это я под вашу дудку плясать буду? Хотите отдельный номер – такси вызывайте". Я собираю свои вещи под аккомпанемент учений, как мне надо жить и какая я "нервная", и иду к проводнице, с требованием выселить этих двух или переселить нас", - сообщила девушка.

Проводница пообещала успокоить пассажира

По просьбе пассажирки проводница действительно попыталась утихомирить мужчин, но особого эффекта от этого не было. Тогда девушка пошла к начальнику поезда. Тот пришел к купе и пригрозил дебоширам высадкой на ближайшей станции. Угрозы на мужчин не подействовали, и они стали более агрессивные, в ход пошли оскорбления в сторону девушек.

Проводница начала настаивать на том, что мужчины успокоились и девушки могут лечь спать. Однако пассажирки начала требовать исполнить угрозу высадить дебошира, так как они боятся возвращаться в купе. Но на их просьбы не реагировали и объясняли, что мужчина такой же пассажир с билетом и имеет право ехать.

В поезде девушкам помогать просто отказались

"На этом проводница уходит в свою каюту, а я остаюсь в купе. Сна у меня уже нет, я просто сижу и офигеваю от того, что происходит. И тут заходит этот доблестный герой. "Ну что, принцеска, довольна? Чего не спишь? Чем раньше уснешь, тем быстрее выспишься. Что, нервишки пошаливают? Так ты успокоительное пей. Хочешь дам тебе таблетку? Уснешь на раз-два?", - продолжила рассказ девушка.

Она снова попросила помощи у проводницы и потребовала ссадить неадекватного пассажира. В качестве аргументов она назвала правила, которые мужчина нарушил – употребление алкоголя, мешает другим пассажирам. Однако проводница снова отказалась и отправила пассажирку в купе. Девушка смогла уснуть, так как соседа по купе долго не было. Однако он вернулся и схватил спящую девушку за руку и жутко ее напугал.

Полиция девушкам помочь не захотела

Вторая пассажирка позвонила своему парню и тот вызвал на станцию Тернополь полицию. Однако и они не стали защищать девушек, забирать пассажира или составлять протокол. Неадекватный сосед по купе наврал полиции, что девушки сами виноваты и обзывали его нецензурными словами. А патрульные ответили, что у пассажира есть такой же билет и он имеет право ехать.

На вопросы девушки о том, в какой же ситуации они начнут помогать – когда он начнет их бить или насиловать, полицейский ответил, что пассажир же "на *** не посылал".

Как решили конфликт в поезде

После долгих выяснений и скандала, начальник поезда предоставил девушкам места в другом купе и им среди ночи пришлось туда самостоятельно тянуть свои чемоданы, а дебошира оставили на первоначальном месте.