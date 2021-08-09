Укрзалізницю "рознесли" за ситуацію з "іноземним" поїздом на вокзалі (фото і відео)
Укрзалізниця вчергове вляпалася у скандальну ситуацію, яка розізлила користувачів соціальних мереж. Цього разу - через новий потяг №287 Київ-Одеса.
Деталі розповів на своїй сторінці у Facebook відомий блогер Олег Васильєв, опублікувавши фото і відео з Центрального залізничного вокзалу столиці.
У чому суть скандалу
Днями з Києва до Одеси запустили елітний поїзд з душем всередині, який курсує через день по непарних числах до кінця літа.
Цей потяг складається з "іноземних" вагонів габариту РІЦ, які насправді повинні їздити на міжнародних сполученнях.
Новий потяг УЗ (фото: facebook.com/ol.vasilyev)
Нещодавно працівники УЗ для відправки потягу подали його до першого - високого - перону. Але, як виявляється, ці вагони не зовсім пристосовані до даного стандарту...
"Трохи не вгадали із платформою для посадки у поїзд №287 Київ-Одеса. Поїзд подали до першого перону. Враховуючи менший габарит кузова вагонів міжнародного сполучення, між пероном і вагоном великий проміжок. Під час посадки не всім пасажирам зручно робити шпагат та ще й із валізами. Вірогідно, що в Одесі буде така сама історія", - написав блогер.
Реакція українців на даний випадок
У мережі вважають, що працівники УЗ діють, м'яко кажучи, не професійно.
- Слушно. Втім, і підійматись з низької платформи не надто зручно, але погоджуюсь - менш травмонебезпечно.
- Не всі можуть вільно робити "шпагати"... Не дай бог тягати інвалідний візок! То й 10 см - проблема!
- От мій син, який має інвалідність, просто б не потрапив до вагону. А враховуючи вагу, ніхто б не зміг допомогти...
- Насколько я помню, с Д1 была та же самая история из-за узкого кузова...
Скриншот
Нагадаємо, нещодавно в мережі звернули увагу на одвічну проблему в поїздах УЗ.
Також дивіться, як потяг "Укрзалізниці" загорівся на шляху з Києва до Херсона.