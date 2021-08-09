Укрзалізницю "рознесли" за ситуацію з "іноземним" поїздом на вокзалі (фото і відео)

Укрзалізниця вчергове вляпалася у скандальну ситуацію, яка розізлила користувачів соціальних мереж. Цього разу - через новий потяг №287 Київ-Одеса.

Деталі розповів на своїй сторінці у Facebook відомий блогер Олег Васильєв, опублікувавши фото і відео з Центрального залізничного вокзалу столиці.

У чому суть скандалу

Днями з Києва до Одеси запустили елітний поїзд з душем всередині, який курсує через день по непарних числах до кінця літа.

Цей потяг складається з "іноземних" вагонів габариту РІЦ, які насправді повинні їздити на міжнародних сполученнях.

Новий потяг УЗ (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Нещодавно працівники УЗ для відправки потягу подали його до першого - високого - перону. Але, як виявляється, ці вагони не зовсім пристосовані до даного стандарту...

"Трохи не вгадали із платформою для посадки у поїзд №287 Київ-Одеса. Поїзд подали до першого перону. Враховуючи менший габарит кузова вагонів міжнародного сполучення, між пероном і вагоном великий проміжок. Під час посадки не всім пасажирам зручно робити шпагат та ще й із валізами. Вірогідно, що в Одесі буде така сама історія", - написав блогер.

Реакція українців на даний випадок

У мережі вважають, що працівники УЗ діють, м'яко кажучи, не професійно.

Слушно. Втім, і підійматись з низької платформи не надто зручно, але погоджуюсь - менш травмонебезпечно.

Не всі можуть вільно робити "шпагати"... Не дай бог тягати інвалідний візок! То й 10 см - проблема!

От мій син, який має інвалідність, просто б не потрапив до вагону. А враховуючи вагу, ніхто б не зміг допомогти...

Насколько я помню, с Д1 была та же самая история из-за узкого кузова...

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