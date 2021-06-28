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Укрзалізниця влипла в черговий скандал: кондуктори беруть гроші за проїзд собі, не видаючи квитки (фото)

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Понеділок 28 червня 2021 18:55
Укрзалізниця влипла в черговий скандал: кондуктори беруть гроші за проїзд собі, не видаючи квитки (фото) Колаж РБК-Україна: у поїздах "Укрзалізниці" кондуктори не видають білети
Автор: Тетяна Самарук

На новому рейковому автобусі, що курсує за маршрутом "Сміла - Черкаси" наживаються кондуктори. Вони відкрито пропонують їхати за меншу суму, але без придбання квитка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Богдан Тищенко.

За його словами, у нього виникла коротка розмова з кондуктором, який запропонував йому два варіанти проїзду - за 20 гривень, але без чека і за 25 з чеком.

Тищенко каже, що з села, де зупиняється рейковий автобус до Черкас можна дістатися за 15 хвилин. Альтернативно за ту ж ціну можна скористатися звичайною маршруткою, проте при цьому їхати на годину довше.

"Цей новий транспорт має тільки один" вагон ". І все люди, що сиділи неподалік мене спокійно платили в кишеню "кондукторам", які й самі відкрито проявляють ініціативу до цього. Через кілька місяців цей рейковий автобус банально скасують через збитковість. Прибуток йде в кишеню кондуктору. Укрзалізниця недоотримує і велкам в старі, пошарпані дизелі ", - зазначив він.

Укрзалізниця влипла в черговий скандал: кондуктори беруть гроші за проїзд собі, не видаючи квитки (фото)Укрзалізниця влипла в черговий скандал: кондуктори беруть гроші за проїзд собі, не видаючи квитки (фото)Укрзалізниця влипла в черговий скандал: кондуктори беруть гроші за проїзд собі, не видаючи квитки (фото)

Фото: кондуктори "Укрзалізниці" не видають квитки, а гроші забирають собі (facebook.com/TyshchenkoBogdan)

Реакція "Укрзалізниці"

Згодом на допис журналіста відреагувала "Укрзалізниця". В компанії вибачаються за дану ситуацію та просять надати детальну інформацію щодо поїздки.

"Просимо Вас надати більш детальну інформацію, щодо Вашої поїздки, а саме: номер потягу та дату відправлення (тут або в особисті повідомлення) та Ваш особистий номер телефона, щоб ми мали змогу зареєструвати офіційне звернення на відповідний підрозділ та надати Вам зворотний зв'язок", - йдеться у повідомленні.

Водночас у коментарях користувачі пишуть, що повністю погоджуються, з автором публікації та кажуть, що таких випадків дуже багато.

  • Посадіть в потяг ревізора інкогніто і будете мати 100% інформацію про всіх своїх працівників, чи вони з вами діляться
  • Повністю поділяю думку з автором! Прагнення до кращого майбутнього і зручних/комфортних умов починається з нас самих як частинки суспільства
  • Люди платять дешевше. Але квиток це і страховка, про що вони не думають
  • Електроні валідатори потрібні та контроль на лінії
  • Саме така ситуація з приміськими електричками поблизу Києва.

Раніше ми повідомляли, що Ольгу Сумську шокували умови в поїзді Укрзалізниці.

Також у Львові "забули" пасажирів потягу до Києва.

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Укрзалізниця
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