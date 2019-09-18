Укрзалізниця попала в новий скандал: і це не тільки таргани

Укрзалізниця знову відзначилася жахливим сервісом у своїх потягах. На цей раз свою поїздку в поїзді Кременчук-Івано-Франківськ описала Даша Гладун. Свою історію вона розповіла на своїй Facebook-сторінці, де і зазначила підприємство.

За словами Дар'ї, таргани - це було не єдине зло в поїзді. До речі, комах вона нарахувала чотири штуки. Крім них її обурили матраци, на яких неможливо було спати, а коли вона попросила провідника їх замінити - їй принесли точно такі самі.

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Крім того, через те, що поїзд поламався, люди змушені були дві години простояти в Тернополі. Деякі з них їхали закордон і змушені були замовляти таксі до Львова, щоб їх поїздки не "згоріли".

Провідник про причини затримки поїзда не спромігся повідомити людей, а всього лише відповідав на прості запитання. На гарячій лінії "Укрзалізниці" також не змогли допомогти дізнатися цю інформацію, повідомила Дарина Гладун.

"За час затримки жодного попередження про затримки руху від офіційного представника "Укрзалізниці" я не почула — тільки обговорення пасажирів. З цих обговорень я знаю, що: начальник поїзда не відповідав, у чергового було зайнято", — написала автор посту.

Також її обурило підвищення тарифів за наявності відсталого сервісу.

Скріншот поста (facebook.com/darina.gladun)