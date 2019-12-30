Укрзалізниця потрапила в скандал через "нововведення": такого ще не бачили

Укрзалізниця здивувала пасажирів несподіваними рішеннями
Укрзалізниця потрапила в скандал через дивне ноу-хау в поїзді "Інтерсіті" Київ-Львів. Відповідне фото опублікував користувач Facebook Вадим Овчар, який подорожував по Україні на міжміському поїзді.
На фото сидіння в поїзді укріплено півметровою дерев'яною дошкою, яка прикріплена саморізом до сидіння, а з іншого боку пригвинчена до підлоги за допомогою саморіза і будівельних цвяхів.
Мабуть, таким нехитрим способом співробітники перевізника вирішили проблему зламаної спинки сидіння, яка падала назад.
"Укрзалізниця, Інтерсіті! А що тепер скажеш, Ilon Mask?" - підписаний знімок.
Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: facebook.com/vovchar)
Користувачі мережі в коментарях іронічно поставилися до такого ноу-хау і спритності інженерного мислення співробітників українського залізничного перевізника.
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