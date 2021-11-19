RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Укрзалізниця шокувала "послугою для тих, кому нічим дихати": скандальне відео

Автор: Світлана Мащенко

Залізничний перевізник Укрзалізниця в черговий раз оскандалився умовами поїздки, влаштувавши пасажирам своєрідне провітрювання на великій швидкості.

Відео з'явилося в одному з Telegram-каналів.

Пасажир, який зняв відео, каже, що зроблено воно було у вагоні електрички "Ніжин-Київ".

Під час руху на повному ходу в поїзді були відчинені двері, незважаючи на те, що на вулиці температура близько нуля, а то і нижче.

"У поїздах Укрзалізниці з'явилася нова "послуга" для тих, кому нічим дихати", - підписані кадри.

Пасажири в коментарях висміюють черговий сервіс від УЗ. Багато хто пише, що ситуація - типова для поїздів такого типу.

  • Не наговорюйте - це французький балкон.
  • Через день такі електрички їздять по передмістю Києва. Для тих хто постійно їздить вже звично.
  • Ще й ціни зросли.
  • Ммм рідна бомжевозка, з кайфом!
  • Їхали два тижні тому Одеса-Львів спека і задуха неймовірна. Так що краще така "вентиляція", ніж нічого.
  • Це не перший рік, чотири роки тому на ній часто на навчання їздив з Чернігова, не новина.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця похвалилася "золотим вагоном". На відео показали, як виглядає VIP-поїздка за 24 тисячі.

Також повідомлялося, що через духоту у поїзді Укрзалізниці дитині стало погано під час поїздки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця