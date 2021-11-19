Укрзализныця шокировала "услугой для тех, кому нечем дышать": скандальное видео

Железнодорожный перевозчик Укрзализныця в очередной раз оскандалился условиями поездки, устроив пассажирам своеобразное проветривание на большой скорости.
Видео появилось в одном из Telegram-каналов.
Пассажир, снявший видео, говорит, что сделано оно было в вагоне электрички "Нежин-Киев".
Во время движения на полном ходу в поезде были открыты двери, несмотря на то, что на улице температура около нуля, а то и ниже.
"В поездах Укрзализныци появилась новая "услуга" для тех, кому нечем дышать", - подписаны кадры.
Пассажиры в комментариях высмеивают очередной сервис от УЗ. Многие пишут, что ситуация - типичная для поездов такого типа.
Ранее мы писали, что Укрзализныця похвасталась "золотым вагоном". На видео показали, как выглядит VIP-поездка за 24 тысячи.
Также сообщалось, что из-за духоты в поезде Укрзализныци ребенку стало плохо во время поездки.