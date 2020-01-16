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УЗ збільшила періодичність поїзду "Інтерсіті" Київ-Тернопіль

Новини » Суспільство     16.01.2020 - 19:27
УЗ збільшила періодичність поїзду "Інтерсіті" Київ-Тернопіль
Ілюстративне фото (facebook com dpuzshk)

Поїзд курсуватиме щодня з 23 січня

Починаючи з 23 січня поїзд "Інтерсіті" №747 сполученням Київ-Тернопіль курсуватиме з більшою періодичністю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

За даними УЗ, з 23 січня поїзд №747 Київ-Тернопіль курсуватиме щоденно замість через день. Зміни у розкладі дозволять покращити сполучення між Тернополем та Києвом та забезпечити зручну пересадку на внутрішні та міжнародні маршрути.

"Швидкісний поїзд Інтерсіті №747 відправляється з Києва о 16:41 та прибуває до Тернополя о 22:42. У зворотному напрямку з Тернополя він вирушає 04:04 та прибуває до Києва о 10:03. Зупинки передбачені на станціях Волочиськ, Хмельницький, Деражня, Гнівань. Вінниця, Калинівка-1 та Козятин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 січня у роботі потяга українського виробництва, який слідує з Києва до аеропорту "Бориспіль", стався збій. Поїзд близько 13:30 зробив вимушену зупинку біля станції Деміївська. Пасажирів було пересаджено в інший рухомий склад та доправлено до аеропорту.

Як писало РБК-Україна, у кінці грудня "Укрзалізниця" запустила новий дизельний поїзд українського виробництва на маршруті Київ - аеропорт "Бориспіль". У складі поїзда 3 вагони - це 170 місць для сидіння, а з урахуванням стоячих пасажирів - 470 місць.

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