Укрзалізниця розповіла, за що поверне гроші пасажирам

Укрзалізниця поверне додаткові гроші за кондиціонер, якщо він не буде справно працювати після офіційної скарги пасажира. Про це розповів директор департаменту пасажирських перевезень компанії Олександр Красноштан у програмі "Сніданок з 1+1".

Він зазначив, що Укрзалізниця готує всі поїзди, які задіює на літній період. За станом вагонів стежить спеціальна комісія. При цьому фірмові поїзди будуть все ж кращої якості, ніж додаткові.

Варто зазначити, що кращу якість фірмових поїздів пасажири помітили ще в минулому році. При цьому люди сильно скаржилися на погані умови поїздів в соціальних мережах. Найбільше українці нарікали на спеку у вагонах і неробочі системи кондиціонування.

Укрзалізниця поверне гроші за непрацюючий кондиціонер (відео: YouTube/ Сніданок з 1+1)

В Укрзалізниці зазначили, що кондиціонерами оснащена приблизно половина вагонів. Але, якщо ви хочете їхати в прохолоді, то вам доведеться доплатити 15% від загальної вартості квитка.

У компанії підкреслили, що у разі, коли пасажир заплатив за кондционер, а він не працює, Укрзалізниця поверне гроші за кондиціонер після відповідної заяви пасажира.

Нагадаємо, що Укрзалізниця заплатить 3,6 мільйона гривень за ремонт кондиціонерів у вагонах.

Раніше повідомлялося про те, що Укрзалізниця змінює правила перевезення багажу. У першу чергу це торкнеться поїздів Інтерсіті та Інтерсіті +.