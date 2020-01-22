Укрзалізниця приготувала приємний сюрприз: про що мова

Укрзалізниця анонсувала зниження цін на квитки в міста Європи. Знижки передбачаються дуже відчутні. Так, наприклад, поїздки з України в Чехію тепер обійдуться на 65% менше, ніж раніше.

У відомстві вважають, що така приємна цінова політика допоможе пасажирам обирати подорожі поїздом, замість польотів на літаку або поїздок на машині.

"Угодою встановлюється вартість проїзду міжнародного сполучення в напрямку Україна - Чехія - Україна "Дисконтній програмі УЗ-ЧД / First Minute Europe", - сказано в повідомленні Укрзалізниці.

До речі, квитки зі знижкою можна буде придбати вже з 3 лютого. Єдиний момент - це те, що знижки розповсюджуються тільки на перших три квитка на рейс від Укрзалізниці та на перші три квитка АТ "Чешські залізниці" в обох напрямках.

Після нововведення поїздки поїздом до столиці Чехії Праги з Києва будуть коштувати 62 євро замість 98 євро, які платили клієнти раніше.

Зі Львова у євпопейську столицю квиток на поїзд обійдеться ще дешевше, а саме 48 євро. Раніше він коштував 80 євро.