Укрзалізниця втрапила в скандал через люкс-вагон, влаштувавши пасажирам "пекло"

Пасажири розповіли, що у вагоні підвищеного комфорту поїзда 69/70 Львів - Маріуполь не працює кондиціонер. Хоча літні норми температури (+22... +26 градусів) за правилами діють з 1 травня по 30 вересня.

"За дві поїздки в вагоні класу люкс 01.05.2021 та 10.05.2021 жодного разу не працював кондиціонер. Точніше, в першій поїздці його таки запустили, але пропрацював він недовго, бо він не був підготовленим певним чином до перевезень. Провідник вагону та електромеханік дійсно всіляко намагалися налагодити його роботу, але марно. Провідниця при цьому принесла вибачення", - говориться в повідомленні.

Під час поїздки 10 травня його навіть не намагалися увімкнути. А система вентиляції в поїзді не справляється, тому пасажири вимушені "пектися" при температурі +27 градусів на тіньовому боці при відчинених вікнах.

Фото: Укрзалізниця втрапила у скандал через спеку у вагоні (facebook.com/publiccontrolUZ)

"Провідник відповів, що вагон тільки з ремонту, тому кондиціонер несправний. Пардон, але це як розуміти? Невже це нормально для вагону класу "люкс" (СВ), це не плацкарт все ж таки", - додали обурені пасажири.

Після дзвінка на гарячу лінію з'ясувалося, що вагон ще не підготували до літніх перевезень. Однак за правилами це мало статися ще 10 травня.