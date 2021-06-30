Укрзалізниця потрапила у новий скандал: на вокзалі в Києві торгують журналами з "російським" Кримом (фото)

Як видно на фото, мова йде про російський журнал "Дилетант".

"А взагалі це норм, що на Центральному залізничному вокзалі Києва продається російська преса, де Крим позначений "у складі РФ"?", - написав він.

Фото: на столичному вокзалі продають російські журнали (facebook.com/aleksandrsharipovv)

Реакція "Укрзалізниці"

У коментарях пресслужба "Укрзалізниці" традиційно відреагувала на інцидент. Вони пишуть, що інформацію передадуть інформацію у спеціальний підрозділ.

"Добрий день, шановний Олександре! Дякуємо Вам за сигнал! Інформація взята до уваги. Питання передано спеціалістам відповідного підрозділу для вирішення даної ситуації", - йдеться в ньому.

У коментарях користувачі пишуть, що негативні ситуації виникають регулярно. Зокрема вчора, на рейковому автобусі, що курсує за маршрутом "Сміла - Черкаси" наживаються кондуктори. Вони відкрито пропонують їхати за меншу суму, але без придбання квитка.