Укрзалізниця отримала станцію Starlink: вже в роботі

До України прибула перша партія станцій потужного супутникового інтернету StarLink. Другу в Україні станцію StarLink отримала Укрзалізниця. Зокрема, наразі вона вже запрацювала.
Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці у Telegram.
Starlink використовує сузір'я супутників на низькій навколоземній орбіті для надання широкосмугового доступу до інтернету своїм клієнтам на Землі.
Зокрема, основна мета сервісу – принести швидкий інтернет у важкодоступні райони. Тому зараз будь-яка людина з 25 країн, де доступна послуга, може її під'єднати.
"Швидкість та діджиталізація у мирний час були нашими пріоритетами. А у воєнний час це вдвічі важливіше", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця повідомила, як перетнути кордон і на які переходи їхати.
Також ми писали про повний графік поїздів на 1 березня і розповідали про додаткові рейси.
Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!