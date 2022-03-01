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Укрзалізниця отримала станцію Starlink: вже в роботі

Автор: Тетяна Самарук

До України прибула перша партія станцій потужного супутникового інтернету StarLink. Другу в Україні станцію StarLink отримала Укрзалізниця. Зокрема, наразі вона вже запрацювала.

Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці у Telegram.

Що таке Starlink

Starlink використовує сузір'я супутників на низькій навколоземній орбіті для надання широкосмугового доступу до інтернету своїм клієнтам на Землі.

Зокрема, основна мета сервісу – принести швидкий інтернет у важкодоступні райони. Тому зараз будь-яка людина з 25 країн, де доступна послуга, може її під'єднати.

"Швидкість та діджиталізація у мирний час були нашими пріоритетами. А у воєнний час це вдвічі важливіше", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця отримала станцію Starlink (t.me/UkrzalInfo)

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця повідомила, як перетнути кордон і на які переходи їхати.

Також ми писали про повний графік поїздів на 1 березня і розповідали про додаткові рейси.

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Укрзалізниця