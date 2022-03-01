Укрзалізниця отримала станцію Starlink: вже в роботі

Що таке Starlink

Starlink використовує сузір'я супутників на низькій навколоземній орбіті для надання широкосмугового доступу до інтернету своїм клієнтам на Землі.

Зокрема, основна мета сервісу – принести швидкий інтернет у важкодоступні райони. Тому зараз будь-яка людина з 25 країн, де доступна послуга, може її під'єднати.

"Швидкість та діджиталізація у мирний час були нашими пріоритетами. А у воєнний час це вдвічі важливіше", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця отримала станцію Starlink (t.me/UkrzalInfo)