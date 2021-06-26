Укрзалізниця відповіла на питання, яке турбує зараз усіх: "потрібен час"

Як обрати вагон з кондиціонером

При купівлі квитка на сайті УЗ потрібно звертати увагу на одну маленьку деталь.

Так, вагони без кондиціонування мають відповідну позначку (перекреслену сніжинку) на сторінці вибору місця, поряд із типом вагона.

Зауважимо, що усі поїзди Інтерсіті+ обладнані кондиціонерами. Тому там таких позначок-"сніжинок" ви не знайдете.

Крім того, можна уточнити наявність кондиціонера в вагоні безпосередньо під час купівлі квитка у касі.

"Вагони, які не обладнані кондиціонерами, мають систему примусової вентиляції, також повинні відчинятися вікна (окрім аварійних виходів та найстаріших вагонів з дерев’яними рамами, кількість яких з кожним роком зменшується при модернізації парку). Вентиляція також повинна працювати і при подачі поїзда на посадку - пасажир має право вимагати цього від провідника", - кажуть в УЗ.

Якою має бути температура у вагоні

У вагоні з кондиціонером температура повинна бути від +22...+26 градусів, навіть якщо за вікном +35.

Але пам'ятайте: на початку подорожі температура у вагоні може бути більшою. Це пояснюється тим, що кондиціонування вмикається уже після відправлення поїзда, а тому потрібен час (близько 20 хвилин) на охолодження повітря у вагоні.

Зараз дуже часто в поїздах - так (фото: facebook.com/aelita.van.deyer)

Або - так (фото: facebook.com/denys.oliynyk.5)

Що робити, коли кондиціонер не працює

Якщо під час поїздки виникли проблеми або у вагоні підвищена температура, ви маєте повне право звертатися до провідника або начальника поїзда.

Вони у свою чергу зобов'язані вжити всіх відповідних заходів для усунення неполадок. У тому числі, при можливості, пересадити вас до іншого вагону з кондиціонером.

За необхідності, якщо провідник чи начальник потягу ігнорує ваші скарги, ви також можете звернутися до контактного центру за номером 0800 503 111 або написати на сторінку Укрзалізниці у Facebook.

Інструкція від УЗ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)