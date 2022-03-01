Укрзалізниця організувала пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги: де вони знаходяться

Укрзалізниця з європейськими партнерами організували пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги в Перемишлі та Славкові (Польща).

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування тривалого зберігання, одяг, вода, дитячі продукти (їжа, підгузники і т.д.), спальні мішки і каримати.

Пункти прийому навантажених фур в м. Славкові розташовані за адресами:

Rail & Sea Logistics Polska Społka z o. o. Magazyn Logistyczny,

ul. Groniec 1, PL 41-260 Sławków

+48 668 694 890

Для прийому навантажених контейнерів залізницею та автобаном:

Trade & Trans Expert Czaicki і Czaicki Sp.J.

ul. Dębowa Góra 29 41-260 Sławków

+48 691 873 900

Загальні вимоги до вантажу:

1. Вантаж повинен бути на палеті 120х80.

2. Доставлені в термінал контейнер або фура мають оформлений CMR.

3. Призначення вантажу в документах: гуманітарна допомога.

4. Обов'язкова наявність пакувального листа на вантаж (бажано з кодами HS kody/NHM)

5. У документах для доставки на термінал ставимо одержувачем термінал призначення.

Для малогабаритних вантажів – доставка організована пасажирськими поїздами УЗ по ст. Перемишль (Польща):

Вокзал "Перемишль головний", Plac Legionow, 1, з боку 4 колії.

Прохання відправляти заявки повідомленнями в WhatsApp/Viber на номери

+380 (67) 580 22 49

+380 (63) 999 58 69

або на email: [email protected]