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Укрзалізниця організувала пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги: де вони знаходяться

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Вівторок 01 березня 2022 17:08
Укрзалізниця організувала пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги: де вони знаходяться Фото: УЗ організовує збір гуманітарної допомоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця з європейськими партнерами організували пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги в Перемишлі та Славкові (Польща).

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування тривалого зберігання, одяг, вода, дитячі продукти (їжа, підгузники і т.д.), спальні мішки і каримати.

Пункти прийому навантажених фур в м. Славкові розташовані за адресами:

Rail & Sea Logistics Polska Społka z o. o. Magazyn Logistyczny,
ul. Groniec 1, PL 41-260 Sławków
+48 668 694 890

Для прийому навантажених контейнерів залізницею та автобаном:
Trade & Trans Expert Czaicki і Czaicki Sp.J.
ul. Dębowa Góra 29 41-260 Sławków
+48 691 873 900

Загальні вимоги до вантажу:

1. Вантаж повинен бути на палеті 120х80.
2. Доставлені в термінал контейнер або фура мають оформлений CMR.
3. Призначення вантажу в документах: гуманітарна допомога.
4. Обов'язкова наявність пакувального листа на вантаж (бажано з кодами HS kody/NHM)
5. У документах для доставки на термінал ставимо одержувачем термінал призначення.
Для малогабаритних вантажів – доставка організована пасажирськими поїздами УЗ по ст. Перемишль (Польща):

Вокзал "Перемишль головний", Plac Legionow, 1, з боку 4 колії.

Прохання відправляти заявки повідомленнями в WhatsApp/Viber на номери
+380 (67) 580 22 49
+380 (63) 999 58 69
або на email: [email protected]

Нагадаємо, що Укрзалізниця додала додаткові поїзди.

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