Укрзалізниця обрадувала пасажирів нововведенням: про що мова

В Укрзалізниці анонсували запуск нового додатка, за допомогою якого можна буде купити квитки на поїзд. Запуск планується вже в цьому році.

Новий додаток для купівлі електронних квитків вже знаходиться в розробці і як повідомляють на сайті Укрзалізниці, запуск планується в цьому році.

Директор з інформаційних технологій АТ "Укрзалізниця" Володимир Рєзнік розповів, що компанія прагне максимально діджиталізувати сервіси для своїх пасажирів.

"Зараз виконуємо роботи по розробці нового додатка для покупки квитків. З його допомогою можна буде зручно замовити через персональний гаджет квитки на поїзд і супутні послуги, перелік яких будемо розширювати", - повідомив деталі Резнік.

Крім звичайних електронних квитків можна буде придбати проїзні документи для пільгових категорій пасажирів. Додаток буде доступний на операційних системах Android і iOS. А замість дорогих пристроїв для зчитування даних про квитки придбають звичайні смартфони й це значно полегшить роботу провідників.

"Звичайний смартфон дозволяє зчитувати QR-код, за допомогою якого підтверджується легітимність квитка, і відбувається контроль пасажирів поїзда. При цьому звичайний смартфон в рази дешевше мобільних терміналів контролю документів, які зараз використовуються в поїздах. Для валідації електронних квитків уже розроблено відповідний мобільний додаток для операційної системи Android, який зараз проходить тестування в його реальному використанні", - додав фахівець Укрзалізниці.

Варто відзначити, що в січні в Укрзалізниці запустили власні чат-боти в Viber і Telegram, за допомогою яких можна купити проїзні квитки напряму, без посередників і переплат.