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Укрзалізниця почне підвищувати ціни на залізничні квитки: як можна заощадити

Автор: Анна Шиканова

Ціни на залізничні квитки в Україні тепер будуть підвищуватися кожен місяць. В середньому щомісячне зростання складе близько 2%, і міністр інфраструктури назвав таке підвищення "легкою індексацією". Перше підвищення очікується вже у березні-квітні.

Про це міністр Криклій повідомив в ефірі програми "Здорова політика" на "Українському радіо".

Міністр інфраструктури зазначив, що не можна назвати зростання цін на квитки підвищенням і пояснив, що це передбачено фінансовим планом Укрзалізниці.

Також він запропонував українцям істотно заощадити на вартості квитків і купувати їх заздалегідь.

"Чи будуть підвищуватися ціни на квитки на пасажирські залізничні перевезення?.. Я б не назвав це підвищенням. Це у нас буде дуже така легка індексація, починаючи з березня - квітня, по 2% в місяць до кінця року. Це передбачено фінансовим планом "Укрзалізниці". Але одночасно є можливість, якщо ви купуєте квиток заздалегідь - до 40% отримувати знижки", - розповів Владислав Криклій.

Він додав, що квиток куплений трохи з запасом часу, внаслідок знижки, буде обходитися пасажирам набагато дешевше "ніж є зараз і що буде".

Міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував підвищення цін на залізничні квитки

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури заявив, що з 1 березня розпочнеться підвищення цін на залізничні квитки й до кінця 2021 року планується підняти тарифи на 22%.

Також ми повідомляли про те, що Укрзалізниця готує цікаве нововведення, яке торкнеться купівлі залізничних квитків.

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