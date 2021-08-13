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Укрзалізниця міняє вигляд вагонів: з'явилися перші фото

Автор: Styler

Укрзалізниця змінила зовнішній вигляд вагонів. Це відбулося напередодні святкування 30-річчя Незалежності Україні.

Як тепер виглядають "святкові" вагони поїзда №738/737 Київ-Запоріжжя - дивіться у нашому матеріалі нижче.

Як виглядають "святкові" вагони

Про те, що вагони потягу, який курсує по популярному серед пасажирів маршруту - від Києва до Запоріжжя, зазнали змін, повідомили у Facebook УЗ.

За словами представників Укрзалізниці, це один з сюрпризів, які компанія готує до Дня Незалежності.

"Менше двох тижнів залишилось до однієї з найвизначніших дат в історії Україні - Дня Незалежності. У рамках святкових заходів Укрзалізниця підготувала кілька цікавих сюрпризів. Один із них - оформлення вагонів поїзда №738/737 Київ-Запоріжжя з використанням айдентики, розробленої Міністерство культури та інформаційної політики України до 30-річчя Незалежності України", - йдеться у повідомленні.

Вагони потягу Київ-Запоріжжя адаптували до Дня Незалежності (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Салон вагонів, до слова, змін не зазнав.

Реакція мережі

Не всі українці вражені такими змінами. Більшість з коментаторів вважають, що УЗ має більш нагальні проблеми, які потребують вирішення.

  • Полагодьте ескалатор в приміщенні київського вокзалу
  • Як щодо того, щоб на честь Незалежності хоча б на головному вокзалі підняти платформи до рівня підлоги вагонів? Чи це вже на 50 років незалежності?
  • Краще б поїздів додали в сторону моря... Ото було б свято
  • На електричці старій таке треба намалювати, щоб було видно, як вони за 30 років покращали.

На деякі з цих коментарів в УЗ відповіли. Зокрема, пояснили, чому не можна "підняти платформи".

"По-перше, платформи на вокзалі збудовані за державними стандартами. По-друге, ви ж розумієте, скільки коштів на це потрібно і наскільки це масштабна робота? Це не просто "підняття", це повна реконструкція комплексу..." - пояснили працівники УЗ.

Раніше ми писали, що УЗ продовжить маршрут потягу Київ-Харків до Дня Незалежності.

Дивіться також, як виглядає новий поїзд Укрзалізниці Київ-Одеса всередині.

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Укрзалізниця