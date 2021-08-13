Укрзалізниця міняє вигляд вагонів: з'явилися перші фото

Укрзалізниця змінила зовнішній вигляд вагонів. Це відбулося напередодні святкування 30-річчя Незалежності Україні.
Як тепер виглядають "святкові" вагони поїзда №738/737 Київ-Запоріжжя - дивіться у нашому матеріалі нижче.
Про те, що вагони потягу, який курсує по популярному серед пасажирів маршруту - від Києва до Запоріжжя, зазнали змін, повідомили у Facebook УЗ.
За словами представників Укрзалізниці, це один з сюрпризів, які компанія готує до Дня Незалежності.
"Менше двох тижнів залишилось до однієї з найвизначніших дат в історії Україні - Дня Незалежності. У рамках святкових заходів Укрзалізниця підготувала кілька цікавих сюрпризів. Один із них - оформлення вагонів поїзда №738/737 Київ-Запоріжжя з використанням айдентики, розробленої Міністерство культури та інформаційної політики України до 30-річчя Незалежності України", - йдеться у повідомленні.
Вагони потягу Київ-Запоріжжя адаптували до Дня Незалежності (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Салон вагонів, до слова, змін не зазнав.
Не всі українці вражені такими змінами. Більшість з коментаторів вважають, що УЗ має більш нагальні проблеми, які потребують вирішення.
На деякі з цих коментарів в УЗ відповіли. Зокрема, пояснили, чому не можна "підняти платформи".
"По-перше, платформи на вокзалі збудовані за державними стандартами. По-друге, ви ж розумієте, скільки коштів на це потрібно і наскільки це масштабна робота? Це не просто "підняття", це повна реконструкція комплексу..." - пояснили працівники УЗ.
Раніше ми писали, що УЗ продовжить маршрут потягу Київ-Харків до Дня Незалежності.
Дивіться також, як виглядає новий поїзд Укрзалізниці Київ-Одеса всередині.