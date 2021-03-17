Укрзалізниця готує нововведення в меню для дітей і дорослих: які страви (фото)

Дитяче меню в швидкісних поїздах

За словами директора філії УЗ Олександра Перцовського, "фішкою" стане інтерактивна упаковка, яке має додаткову функцію - розважити дітей під час подорожі.

У швидкісних поїздах буде дитяче меню (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У компанії також розповіли, які страви входитимуть до цього спеціального меню для дітей:

кольорова паста,

курячий биточок,

овочеві роли

корисний смаколик.

Для дорослих пасажирів меню оновлять

Крім того, з 18 березня буде оновлено також і меню "дорослих" ланчів: як для м'ясоїдів, так і для вегетаріанців.

Зазначається, що ціни при цьому не зміняться.

Перцовський розповів, що розглядається також введення різних видів сезонного меню, які б представили смачну Україну - мова йде про різні меню, які представляють регіональні особливості та багатство національної кухні.

"Отримуючи численні позитивні відгуки пасажирів щодо запровадження харчування у поїздах, не хочемо зупинятися на досягнутому й незабаром запропонуємо пасажирам мандрівку кулінарною Україною", - зазначив він.

Такі нововведення в меню з'являться не тільки у швидкісних поїздах, але й у поїздах далекого сполучення.

Пілотний проект Укрзалізниця планує запустити цієї весни.

У поїздах Укрзалізниці з'явиться дитяче меню, і оновлене - для дорослих (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)