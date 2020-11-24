Укрзалізниця додасть поїзди на новорічні свята: куди і як заощадити на квитках

На новорічні та різдвяні свята Укрзалізниця додасть поїзди на найбільш популярні напрямки. У компанії відзначили, що особливим попитом в цей час користуються маршрути в бік гірськолижних курортів.

Директор філії "Пасажирська компанія Укрзалізниця" Олександр Перцовський розповів в ефірі "Сніданок 1+1", на які напрями будуть додані поїзди в цьому році на свята і як можна буде заощадити при покупці квитків.

"Попри на карантин, є потреба в пересуваннях. Для тих, хто любить зимовий відпочинок, хорошим стане додатковий експрес-поїзд в Славське. Вранці можна прокинутися в Києві, а вже вдень кататися на гірських схилах. Ще один додатковий поїзд по популярному напрямку "Київ-Рахів", який везе в Буковель", - зазначив Перцовський.

Він додав, що на період зимових свят деякі поїзди почнуть курсувати не через день, а щодня.

У вагонах першого класу поїздів Інтерсіті + вартість квитків знизилася на 15%, але це якщо купувати його за добу до поїздки. А якщо за 30-90 днів до поїздки, то вартість квитка може опуститися на 40%. Також є програми лояльності – вони працюють у вівторок і середу. У ці дні, за словами Перцовского, можна отримати додаткову знижку в розмірі 15-20%.

Як заощадити на квитках Укрзалізниці під час зимових свят

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки коштує проїхатися у VIP-вагоні від Укрзалізниці.

А також розповідали про те, як введення повного локдауну і карантин вихідного дня вплине на зарплати та ціни в Україні.