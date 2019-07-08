Укрзалізниця буває різною: в мережі показали жахи і бонуси від перевізника

Укрзалізниця, яку постійно критикують за брудні туалети, мокру постіль, дощ, що капає зі стелі, вікна з протягами взимку і нестерпну спеку влітку, в цей раз здивувала пасажирів приємними бонусами. Але не обійшлося і без розчарувань. У мережі показали, яким різним може бути український перевізник.

Так, користувач мережі Гриша Степаньків поділився враженнями від поїздки в потязі Херсон - Львів. На знімку видно неймовірну антисанітарію в туалеті. Раковина, що не бачила мочалки, здатна шокувати навіть українців, які звикли до подібного сервісу. Що вже говорити про іноземців, які зважаться помандрувати залізницями України.

"Укрзалізниця не забуває постійно підвищувати тарифи на проїзд та зарплату своїм вищим чиновникам. Зокрема, у начальника відомства 33-річного Євгенія Кравцова вона сягає 9,5 млн гривень на рік. Херсон - Львів, любуємося", - пише обурений користувач.

Укрзалізниця здивувала приємним і жахливим сервісом (скрін: facebook.com)

А от пасажирка поїзда Одеса - Харків була приємно здивована, коли зайшла в купе і побачила на столі воду і серветки, спеціально приготовані для пасажирів. Правда, ці зручності від спонсорів Укрзалізниці.

"Укрзалізниця буває різною. Поїзд Одеса - Харків", - написала Ольга Черненко.

Укрзалізниця здивувала приємним і жахливим сервісом (скрін: facebook.com)

Крім того, Артем Романюков був приємно здивований Укрзалізницею, коли компанія пішли назустріч заради здавалося б дрібниці - втраченої кепки. Але для Артема цей головний убір був особливим - це сувенір з поїздки на Ніагарський водоспад.

Чоловік був приємно шокований тим, що до його прохання поставилися уважно і ввічливо, з'ясували, в якому вагоні він забув кепку і до вечора загублену річ вже повернули.

"Начебто нічого надприродного, але в моїй свідомості УЗ - це досі все ж більше про хамство, вологу постіль і довідкову 009 (чи як її там), яка кидає трубку, якщо ти хоч на секунду забарився з питанням. А тут якось все так ввічливо і людяно. Спасибі", - написав Артем.

Укрзалізниця здивувала приємним і жахливим сервісом (скрін: facebook.com)

Раніше ми писали, що Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через інцидент з вікном у вагоні поїзда, яке впало на дитину. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків і заліза, і він відбувся невеликою подряпиною і переляком.

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця потрапила в скандал через страшні умови в електричці Львів - Рівне.