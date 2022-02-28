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В Укрзалізниці розповіли, як повернути квитки на скасовані через воєнні дії рейси

Автор: Світлана Мащенко

В Укрзалізниці розповіли, як повернути квитки на рейси, що були скасовані через вторгнення російських військ на територію України.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

"Всі пасажири, які хочуть повернути квитки на поїзд, який був скасовуваний у зв'язку з воєнними діями, можуть зробити це в претензійному порядку протягом двох місяців з моменту відправки, або тоді, коли ситуація в країні стабілізується", - заявили у відомстві.

Про те, як будуть курсувати поїзди Укрзалізниці станом на 28 лютого. Дивіться за посиланням тут.

Правила повернення квитків також можна знайти на офіційному сайті Укрзалізниці.

Раніше повідомлялось, що УЗ закликає Європу та Азію припинити залізничні перевезення з РФ.

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Укрзалізниця