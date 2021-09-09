ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У мережі показали перероблений для блага пасажирів вагон поїзда Укрзалізниці (фото)

Новость на русском →
Четвер 09 вересня 2021 13:45
У мережі показали перероблений для блага пасажирів вагон поїзда Укрзалізниці (фото) Укрзалізниця оновила поїзд Київ-Одеса (фото: facebook.com/ol.vasilyev)
Автор: Дмитрий Войналович

Укрзалізниця оновила купейний вагон поїзда 148 Київ-Одеса. Зокрема, старі дерев'яні вікна замінили на пластикові. Тепер пасажирам стане їздити набагато комфортніше, особливо взимку.

Фото вагона опублікував популярний блогер Олег Васильєв у своєму Facebook.

"Те, чого не вистачає купейним Амендорфам із дерев'яними вікнами і старими санвузлами. Наприклад, у поїзді 148 Київ-Одеса є вагон, в якому нещодавно встановили вікна зі склопакетами, рулонними шторками і нові унітази. Тепер з вікон не тягне холодом, не висять шторки із пилюкою і туалет має пристойний вигляд", - написав він.

У мережі показали перероблений для блага пасажирів вагон поїзда Укрзалізниці (фото)У мережі показали перероблений для блага пасажирів вагон поїзда Укрзалізниці (фото)У мережі показали перероблений для блага пасажирів вагон поїзда Укрзалізниці (фото)У мережі показали перероблений для блага пасажирів вагон поїзда Укрзалізниці (фото)У мережі показали перероблений для блага пасажирів вагон поїзда Укрзалізниці (фото)

Оновлений вагон Укрзалізниці (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

У мережі українці ставлять логічне, але риторичне питання: що заважало раніше зробити такий ремонт?

Інші ж юзери зазначають, що УЗ не вистачає "практичного оздоровлення", як для рухомого складу, так і "трудових резервів".

"Відсутність конкурентного рухомого складу та оперативного антикризового менеджменту і логістики провокують відтік пасажирів та втрату позицій на ринку. Відтік кадрового потенціалу та відсутність політики правонаступництва "залізничних фахівців" - є прямою загрозою галузі. Здобути прихильність пасажира потрібно виваженою логістикою, трафіком та часом. Навчити спеціалістів - потрібні ресурси, перспективні працівники та час. Але час не любить чекати..." - написав у коментарях Віталій Креденцер.

Раніше ми писали, що українцям буде доступно більше квитків на поїзди.

Також дивіться відео з новими електропоїздами УЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
LITE
Свято 9 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
Свято 9 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини