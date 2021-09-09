У мережі показали перероблений для блага пасажирів вагон поїзда Укрзалізниці (фото)

"Те, чого не вистачає купейним Амендорфам із дерев'яними вікнами і старими санвузлами. Наприклад, у поїзді 148 Київ-Одеса є вагон, в якому нещодавно встановили вікна зі склопакетами, рулонними шторками і нові унітази. Тепер з вікон не тягне холодом, не висять шторки із пилюкою і туалет має пристойний вигляд", - написав він.

Оновлений вагон Укрзалізниці (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

У мережі українці ставлять логічне, але риторичне питання: що заважало раніше зробити такий ремонт?

Інші ж юзери зазначають, що УЗ не вистачає "практичного оздоровлення", як для рухомого складу, так і "трудових резервів".

"Відсутність конкурентного рухомого складу та оперативного антикризового менеджменту і логістики провокують відтік пасажирів та втрату позицій на ринку. Відтік кадрового потенціалу та відсутність політики правонаступництва "залізничних фахівців" - є прямою загрозою галузі. Здобути прихильність пасажира потрібно виваженою логістикою, трафіком та часом. Навчити спеціалістів - потрібні ресурси, перспективні працівники та час. Але час не любить чекати..." - написав у коментарях Віталій Креденцер.