Пропонували хабар: нові деталі нападу на жінку в потязі Маріуполь-Київ

Напад на дівчину в поїзді Маріуполь-Київ в "Укрзалізниці" хотіли "зам'яти". Співробітники намагалися відмовити дівчину викликати поліцейських, пропонуючи дати хабар. Як виявилося, злочинець був без квитка і їхав у поїзді "зайцем". Працівники залізниці хотіли "зам'яти" справу і відпустити злочинця, щоб не втратити робоче місце.

Як розповіла постраждала в коментарі "5 каналу", провідники поїзда навмисно не викликали поліцію і пропонували їй гроші, щоб вона не зверталася в поліцію.

"Допомогли нам в сусідньому вагоні. Там провідник. Вона викликала начальника поїзда, і вже коли він прийшов, зі мною поговорив, вони його затримали. Ніхто не вийшов на допомогу, ніхто не допоміг. Хоча потім, за словами нашого провідника вагона, вона почула, що хтось кричить, але не зрозуміла хто", - розповіла Анастасія.

Чоловік постраждалої також підтвердив, що нападник їхав на поїзді без квитка. Він також зазначив, що працівники поїзда просто боялися за своє робоче місце, враховуючи те, що вони самі порушили закон.

"Як потім виявилося, він їхав у цьому потязі "зайцем". Це підтвердило те, що ще провідники не хотіли, не викликали поліцію. Поліція була викликана мною. Провідники говорили їй: "Не викликай поліцію, будь ласка. Він готовий заплатити". Настя сказала: "Ні, я ніяких грошей від нього не прийму. Тільки правосуддя. А провідники сказали: "Тоді ми готові віддати все, що у нас є". Назвали якусь певну суму. Вони, в принципі, запропонували хабар для того, щоб вона не доводила цю справу до суду. Бо, казали, "нас звільнять з роботи", - зазначив Володимир.

Нагадаємо, що інцидент стався в нічному поїзді Маріуполь-Київ з 31 липня на 1 серпня. Жінка прокинулася від ударів по голові з боку незнайомого чоловіка, який намагався примусити її до інтимної близькості.

Варто відзначити, що підозрюваного в нападі на жінку в поїзді взяли під варту.

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