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Підозрюваного у нападі на жінку у поїзді взяли під варту

Київ, Субота 01 серпня 2020 19:42
Підозрюваного у нападі на жінку у поїзді взяли під варту
Фото: підозрюваний (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Чоловіка відправили за грати без права внесення застави

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на жінку у поїзді Київ-Маріуполь. Підозрюваному у скоєнні злочину уродженця Запоріжжя обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Так, підозрюваному чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб під вартою без права внесення застави.

Інцидент було кваліфіковано за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.

Нагадаємо, про напад на жінку у поїзді Київ-Маріуполь стало відомо сьогодні; чоловік увірвався в чуже купе, де перебувала пасажирка з неповнолітньою дитиною, після чого намагався зґвалтувати жінку.

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