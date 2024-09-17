"Укрзализныця" запускает приятное нововведение. При чем здесь MONATIK

"Укрзализныця" запускает приятное нововведение для пассажиров поезда "Черноморец". Так, перевозчик и известный украинский артист MONATIK договорились об аудиовоспроизведении хита "А что?" на ж/д вокзалах Киева и Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Димы Монатика в Instagram .

Что известно об инициативе УЗ и MONATIK

Песня, в которой есть строки "Пусть эта песня твою душу ласкает, как Черное море берега Одессы", будет звучать ежедневно на отправление и прибытие фирменного поезда №105/106 Киев - Одесса - Киев.

Эта инициатива призвана подарить пассажирам положительные эмоции, зарядить их энергией и популяризировать песни украинской современной музыки.

"Этот хит уже стал новым народным гимном одесситов и гостей этого уникального города на побережье Черного моря! Начните свое путешествие под саундтрек MONATIK, заряжаясь невероятной энергией украинской музыки!" - говорится в сообщении.

Одной из первых на эту новость отреагировала Катерина Осадчая, прокомментировавшая пост Монатика словами "Класс! Нужно ехать!". Другим фолловерам певца тоже инициатива пришлась по душе и они с нетерпением ждут поездки в Одессу на поезде.

К слову, выбор композиции не случаен. Песня "А что?" с момента ее релиза возглавляет музыкальные чарты на всех стриминговых платформах, а клип режиссера, номинантки на Grammy и одесситки Таню Муиньо набрал уже более 12 миллионов просмотров на YouTube.

Сам город у Черного моря, к которому направлен один из крупнейших железнодорожных пассажиропотоков, также знаковый для артиста. Ведь здесь было снято много клипов ("Кружит", "Витамин D", "Про чарівну") и именно в этом городе Дмитрий давал (и дает) больше всего концертов летом.

Отметим, что УЗ уже не в первый раз популяризирует украинскую музыку на вокзалах. Так, после победы Украины на "Евровидении" в 2022 году, поезд №43/44 Киев - Ивано-Франковск был переименован в "Стефания Экспресс", а на вокзалах этих городов (еще и Калуша) этот поезд встречают именно под звуки хита Kalush Orchestra.