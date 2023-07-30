Укрзализныця попала в скандал с "пеклом" на международном рейсе: что известно

Укрзализныця попала в скандал с рейсом в Польшу из-за страшного "пекла" в вагоне, где должен был работать кондиционер.

Что именно случилось?

По словам пассажирки, она приобрела через приложение билет в вагоне, обозначенном как "вагон с кондиционером".

Однако кондиционер не работал, из-за чего температура в вагоне достигала +32 градусов.

Проводница же объяснила, что "вопрос в генераторе, а генератор работает во время движения". Тем временем пассажиры потели несколько часов во время пересечения двух границ.

Такая температура была в вагоне (фото: facebook.com/zoya.zv)

"Так вот вам мой академический вопрос: можно ли назвать вагон, в котором первые 6 часов пути, приходящегося на жаркий день, кондиционера нет - можно ли такой вагон называть вагоном с кондиционером? И сразу второй: ну что это за многолетние танцы с бубном вокруг генератора 0 ведь насколько я понимаю, по правилам его просто нужно включать за час до отправления, чтобы вагон охладился", - спросила возмущенная пассажирка.

Что ответили в Укрзализныце

В ведомстве отметили, что с проблемой разберутся. Однако уточнили, что большинство кондиционеров питаются от генератора после разгона до 35-40 км/ч.

При этом "вагон должен подаваться на посадку уже охлажденным и с включенной вентиляцией, чтобы не мариновать людей в аквариуме и частично компенсировать простой на границе под солнцем".