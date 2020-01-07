Укрзалізниця потрапила в новий скандал: усі подробиці

Укрзалізниця потрапила в скандал через дії компанії, яка продавала у звичайний вагон-купе квитки як у швидкісну електричку у вагонах трансформерах. Про це розповіла користувач мережі Людмила Коптелова на своїй сторінці в Facebook.

Жінка також зазначила, що на дверях маркером була зазначена нумерація на 6 місць в купе, замість 4-х. При цьому дані вагони не розраховані на швидкість електрички, тому їх хитає як "човен під час шторму".

Купе поїзда (фото: facebook.com/liudakoptelova)

Людмила також написала, що туалети теж не розраховані на кількість людей, яка збільшена в 1,5 рази, і працюють через один вагон. Крім того, в такому поїзді відсутній Wi-Fi.

"Це жесть. Говорячи культурною мовою, я засмучена, здивована і збентежена", - написала Людмила, яка їхала з Дніпра в Київ.

Скріншот з Facebook

Інші користувачі мережі також прокоментували пост Людмили.

Так, я так восени з Києва до Львова їхала, моєму розчаруванню не було меж, так як перед цим пересіла з Хюндай Харків-Київ;

Українські реалії сервісу;

Ми якось потрапили в це непорозуміння, коли поверталися зі Львова в Київ. Одні емоції...

Пам'ятаю своє розчарування в минулому році, коли на перон замість хундая подали це убозтво.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що Укрзалізниця потрапила в скандал через страшні умови в електричці Львів - Рівне.